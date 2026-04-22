Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait yurtiçi turizm verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye genelinde seyahat sayısı sınırlı bir artış gösterirken, artan maliyetler nedeniyle ortalama geceleme sürelerinde düşüş kaydedildi.

Yurtiçinde gerçekleştirilen toplam seyahat sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 1,5 artışla 67 milyon 851 bin seviyesine ulaştı. Buna karşın, toplam geceleme sayısı yüzde 1,6 azalarak 476 milyon 307 bine geriledi. Seyahat başına ortalama konaklama süresi ise 7 gece olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Verilere göre, 2025 yılında yurtiçi seyahat harcamaları yüzde 32,4 oranında yükselerek 555 milyar 68 milyon 767 bin liraya ulaştı. Seyahat başına yapılan ortalama harcama tutarı 8 bin 181 lira olarak belirlendi. Toplam harcamaların yüzde 87,1'lik kısmını kişisel giderler oluştururken, paket tur harcamaları yüzde 12,9 seviyesinde kaldı.

Harcama kalemlerinde en büyük payı yüzde 30,3 ile yeme içme alırken, onu yüzde 23,1 ile ulaştırma ve yüzde 18,7 ile konaklama izledi. Özellikle yeme içme harcamaları yüzde 26,4, ulaştırma harcamaları yüzde 25,6 artarken, konaklama harcamalarındaki yüzde 48,2'lik dikkat çekici yükseliş tatilcilerin tercihlerini doğrudan etkiledi.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Seyahate çıkış amaçlarında yakınları ziyaret yüzde 57,7 ile ilk sırada yer alırken, gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatler yüzde 34,4, sağlık amaçlı seyahatler ise yüzde 3,5 paya sahip oldu. Konaklama türleri arasında en yüksek payı 313 milyon 72 bin geceleme ile arkadaş veya akraba evleri oluşturdu.

Konaklama maliyetlerindeki artışın yerli turisti akraba yanına yönlendirmesi, iç pazardan önemli ölçüde beslenen Alanya turizmi için de yakından takip ediliyor. Otel konaklamalarından ziyade alternatif ve ekonomik arayışlara yönelen yerli turistin bu eğilimi, bölgedeki konaklama tesislerinin gelecek sezon stratejilerinde belirleyici bir faktör olabilir.