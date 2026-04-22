Sosyal medyada yaşanan tartışma, siyaset ve medya dünyasında dikkat çekti. Gazeteci zihni Çakır ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında geçen karşılıklı paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Zihni Çakır, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Mahir Başarır’ı hedef alarak, “Olacağı buydu! Adam(!) sonunda en pasif direnişin en mahir bireyine dönüştü” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum aldı.

YANIT GECİKMEDİ

Bu sözlere yanıt veren Ali Mahir Başarır ise yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıymetli eşinize izah etmiştim gayet de tatmin olmuştu” ifadelerini kullandı. Bu sözler, tartışmanın tonunu daha da yükseltti.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İki isim arasında geçen bu karşılıklı ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, tartışmanın üslubunu eleştirirken, kamuoyunda daha dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan diyalog, kısa sürede farklı platformlara taşınırken, olayın siyasi tartışma sınırlarını aştığı yönünde yorumlar da yapıldı.