22 Nisan 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran ana sayılar ve Şans Topu numarası açıklandı. Büyük ikramiye tutarı ise 2,8 milyon TL’yi geçti.

KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

22 Nisan 2026 tarihli çekilişte şanslı sayılar şu şekilde açıklandı:

Ana sayılar: 1 - 16 - 24 - 31 - 34

Şans Topu: 5

BÜYÜK İKRAMİYE 2,8 MİLYON TL

Çekilişte açıklanan büyük ikramiye tutarı 2.822.480 TL oldu. Kupon sahibi ya da sahiplerinin sayısına ilişkin detayların, sonuç sorgulama ekranı ve resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

KUPONLARIN KONTROL EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

Çekilişin ardından vatandaşlar, bilet ve kuponlarını kontrol etmeye başladı. Özellikle 22 Nisan Şans Topu kazanan numaraları ile oynadığı kolonları karşılaştırmak isteyenler, resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu, 5+1 sistemine dayanan sayısal şans oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular, ana sayıların yanında ekstra Şans Topu numarasını da doğru tahmin ederek farklı ikramiye kategorilerinde kazanma şansı elde ediyor.