23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, özellikle işlem yapacak vatandaşlar “23 Nisan’da bankalar açık mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatil kapsamında bankaların çalışma durumu netlik kazandı.

23 NİSAN’DA BANKALAR KAPALI

Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankalar kapalı olacak. Bu kapsamda:

- Banka şubeleri hizmet vermeyecek

- Gişe işlemleri yapılamayacak

- Şubeden işlem gerçekleştirmek mümkün olmayacak

DİJİTAL KANALLAR AKTİF

Şubeler kapalı olsa da vatandaşlar işlemlerini mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM’ler üzerinden sürdürebilecek. Ancak EFT gibi işlemlerde resmi tatil nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatilin ardından bankalar yeniden normal çalışma düzenine dönecek. Buna göre:

- 24 Nisan Cuma günü bankalar açılacak

- Şubeler standart mesai saatlerinde hizmet verecek

VATANDAŞLARA UYARI

Özellikle acil işlemleri olan vatandaşların, yoğunluk yaşamamak adına işlemlerini önceden planlaması veya dijital bankacılık kanallarını tercih etmesi öneriliyor.