Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bir otelde yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki M.O.B., kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 11 gün sonra kaybetti.

HAVUZDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, 11 Nisan’da ilçedeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük çocuk havuza girdikten bir süre sonra çevredekiler tarafından hareketsiz halde fark edildi. Sudan çıkarılan çocuk için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

YOĞUN BAKIMDA 11 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.O.B., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otel müdürü S.T., mesul müdür M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaşanan bu acı olay, özellikle otel ve havuz güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.