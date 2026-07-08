Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) yayımladığı ticaret sicili verileri, 2026 yılının ilk beş ayında esnafın ekonomik zorluklarla mücadele etmeye devam ettiğini ortaya koydu. Artan işletme maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle hem yeni iş yeri açılışlarında düşüş yaşandı hem de kapanan işletme sayısı yükseldi.

Yeni iş yeri açılışları yüzde 10 geriledi

TESK verilerine göre Ocak-Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde 121 bin 261 yeni esnaf işletmesi faaliyete başladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk düşüş yaşanırken, girişimcilik iştahındaki azalma dikkat çekti.

53 binden fazla işletme kepenk indirdi

Aynı dönemde faaliyetine son veren iş yeri sayısı ise 53 binin üzerine çıktı. Kapanan işletme sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 8'in üzerinde artış gösterdi. Böylece açılan işletme sayısındaki gerileme ile kapanışlardaki artış birlikte değerlendirildiğinde, küçük esnafın üzerindeki ekonomik baskının büyüdüğü görüldü.

Alanya'daki esnaf da benzer sorunlarla karşı karşıya

Turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Alanya'da da birçok esnaf, yükselen kira bedelleri, enerji maliyetleri, personel giderleri ve azalan kârlılık nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Sektör temsilcileri, yaz sezonunun hareketliliğine rağmen işletme giderlerindeki artışın gelirleri dengelemekte yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Mayıs ayında farklı tablo oluştu

Mayıs ayı verileri ise yılın genel eğiliminden kısmen ayrıştı. Bu dönemde yeni açılan iş yeri sayısında geçen yılın aynı ayına göre belirgin bir düşüş yaşanırken, kapanan işletme sayısında ise sınırlı da olsa azalma görüldü.

Uzmanlar, tek aylık verilerin olumlu sinyal vermesine rağmen yılın ilk beş aylık toplam tablosunun esnaf açısından halen endişe verici olduğunu belirtiyor.

Destek beklentisi sürüyor

TESK verileri, özellikle küçük ölçekli işletmelerin ekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Esnaf temsilcileri; düşük faizli finansman imkanlarının artırılması, vergi ve prim yüklerinin hafifletilmesi ile işletme maliyetlerini azaltacak desteklerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Ekonomistler ise esnafın ayakta kalabilmesi için hem iç talebin güçlenmesi hem de finansmana erişimin kolaylaştırılmasının önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları arasında yer aldığını değerlendiriyor.