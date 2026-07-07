Yazılı bir açıklama yapan Kandemir, tartışmanın "Millî Mücadele" ifadesinin kullanılmasından kaynaklanmadığını, asıl meselenin "Kurtuluş Savaşı" adının eğitim müfredatından uzaklaştırılmak istenmesi olduğunu savundu.

"Tarih siyasi tercihlere göre yeniden yazılamaz"

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin ve bağımsızlık mücadelesinin tarihsel gerçeklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kandemir, Kurtuluş Savaşı'nın adının değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kandemir açıklamasında, "Kurtuluş Savaşı'nın adı tarihten silinemez. Sorun, 'Millî Mücadele' ifadesinin kullanılması değil; Kurtuluş Savaşı adının müfredattan uzaklaştırılmak istenmesidir. Tarih, siyasi tercihlere göre yeniden yazılamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin adı Kurtuluş Savaşı'dır" dedi.

"Öncelik eğitimdeki sorunlar olmalı"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın enerjisini müfredattaki kavram tartışmaları yerine eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunlarına yöneltmesi gerektiğini dile getiren Kandemir, özellikle Alanya'da artan nüfusa rağmen okul yatırımlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Yeni okul yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini belirten Kandemir, öğretmen atamalarının da gecikmeden yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Öğretmenler öğrencileriyle buluşturulmalı"

Atama bekleyen öğretmenlerin bir an önce göreve başlaması gerektiğini ifade eden Kandemir, çocukların çağdaş, bilimsel ve nitelikli eğitim alma hakkının öncelikli gündem olması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliği kavram tartışmaları değil; Alanya başta olmak üzere artan nüfusa rağmen yetersiz kalan okul yatırımlarını tamamlamak, atama bekleyen öğretmenleri öğrencileriyle buluşturmak ve çocuklarımıza çağdaş, bilimsel, laik ve nitelikli eğitim sunmak olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyeceğiz"

Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Kandemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin değerlerinden ve tarihî gerçeklerden asla vazgeçmeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı, milletimizin bağımsızlık destanıdır ve bu gerçek hiçbir şekilde değiştirilemez."

Kandemir'in açıklaması, kamuoyunda eğitim müfredatıyla ilgili devam eden tartışmaların sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. (Şerife ÇOBAN)