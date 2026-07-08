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Basına yansıyan son gelişmelere göre, pazarlık sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması öngörülüyor. Oyuncunun atacağı imza, küresel spor dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Manchester United altyapısından yetişen ve yaşadığı saha dışı olaylar nedeniyle İngiliz ekibinden ayrılmak durumunda kalan Greenwood, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de kiralık olarak geçirmişti. İspanya'daki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun, kariyerine nerede devam edeceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyordu.

İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un geleceği netleşiyor. Uzun süren ve zorlu geçen transfer görüşmelerinin ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve yıldız oyuncunun yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.

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