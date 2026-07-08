Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binasında gerçekleştirilen Kaleiçi Zirvesi, kentin tarihi merkezinin geleceğini belirlemek amacıyla çok sayıda yönetici ve turizmciyi bir araya getirdi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir katıldı. Zirvede, Kaleiçi’nin altyapı, güvenlik ve koruma-kullanma dengesi gibi temel meseleleri ele alındı.

ATSO

Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bölgenin geçmişten bugüne büyük bir değişim geçirdiğini aktardı. Hacısüleyman'ın bildirdiğine göre, araç girişleri, gürültü şikayetleri ve lojistik zorluklar esnaf ile vatandaşlar arasında farklı beklentiler yaratıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ise yakın zamanda yangın mevzuatıyla ilgili yaşanan tıkanıklıkları aşmak için yeni düzenlemeler yaptıklarını duyurdu.

RESORT TURİZMİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Zirvede dikkat çeken bir diğer başlık, değişen küresel turizm eğilimleri oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünya genelinde resort turizmin önümüzdeki 20 yıl içinde daralacağını öne sürdü. Özellikle Z ve Y kuşağının otantik ve bireysel destinasyonları tercih ettiğini belirten Uysal, antik kentlerin yapay zeka entegrasyonuyla geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Uysal ayrıca, 2014 yılında göreve geldiklerinde Kaleiçi'nde bulunan bin 500 işletmenin yarısının ruhsatsız olduğunu hatırlattı. Yapılan 11 toplantı ve denetimler sonucunda bölgenin kurumsallaştığını açıklayan Uysal, günümüzde günde dört kez çöp toplanan Kaleiçi'nin Yunan adalarından daha temiz bir noktaya ulaştığını aktardı.

KALEİÇİ'NİN DÖNÜŞÜMÜ TURİZMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tarihi kent merkezlerinin korunarak turizme kazandırılması, kitle turizmine alternatif arayan yeni nesil gezginler için sürdürülebilir bir model oluşturuyor. Kaleiçi gibi otantik dokuya sahip alanların rehabilite edilmesi, sadece kültürel mirasın korunmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda turizm gelirlerinin yıl geneline yayılmasına zemin hazırlıyor. Bu tür dönüşümler, ziyaretçilere standart bir deniz tatilinden ziyade derinlikli bir kent deneyimi sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaleiçi'ni şehrin yaşayan tarihi olarak nitelendirerek, altyapıdan kültürel mirasın korunmasına kadar geniş çaplı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise göreve geldiği son üç yıllık süreçte bölgedeki güvenlik açıklarının tamamen kapatıldığını duyurdu. Kaleiçi'nin turistler tarafından en çok ziyaret edilen destinasyon olduğunu belirten Şahin, ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasındaki koordinasyon sorunlarının da çözüldüğünü açıkladı. Antalya merkezindeki bu koruma odaklı vizyon değişikliğinin, bölge genelindeki tarihi alanların yönetimine olası yansımaları turizm çevrelerince yakından takip ediliyor.