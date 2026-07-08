Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 7 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Haftanın çekilişinde büyük ikramiye 79 milyon 167 bin 528 TL olarak belirlenirken, altı şanslı numara da belli oldu.

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişini takip eden binlerce kişi, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmeye başladı.

İşte kazandıran numaralar

7 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen numaralar şu şekilde sıralandı:

4 - 26 - 30 - 38 - 51 - 53

Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi platformları üzerinden erişime açılırken, oyuncular kuponlarını sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

Büyük ikramiye 79 milyon TL'yi geçti

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 79.167.528 TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin kaç talihliye isabet ettiği ve diğer ikramiye kategoralarındaki dağılımın ise resmi ikramiye tablosunun yayımlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanıyor?

Süper Loto kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. İkramiye kazanan kuponlara ilişkin ödeme süreçleri de resmi kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

7 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları

4

26

30

38

51

53

SEO Meta Başlığı: 7 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Meta Açıklaması: 7 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye 79 milyon 167 bin 528 TL olurken kazandıran numaralar 4, 26, 30, 38, 51 ve 53 olarak açıklandı.