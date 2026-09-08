Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. İki şüphelinin ikametgahına yapılan baskında yüklü miktarda yasa dışı maddeye el konuldu.

Jandarma birimlerinin bildirdiğine göre, söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda 12 bin 650 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Aramalarda ayrıca alanda yetiştirilen 27 kök skunk bitkisi, uyuşturucu madde hazırlığında kullanıldığı değerlendirilen bir adet kesim makası ile bir adet el dürbünü tespit edildi.

ADLİ TAHKİKAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ele geçirilen materyallere güvenlik güçleri tarafından el konulurken, isimleri açıklanmayan iki şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, Alanya genelinde uyuşturucu trafiğini kesmeye yönelik saha denetimlerinin kararlılıkla süreceğini aktardı.