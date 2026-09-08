Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Antalya ve ilçelerinde yürütülecek planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında 9 Eylül 2026 tarihinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kesintiler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek. Çalışmalardan Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerindeki belirli mahalleler etkilenecek.

ALANYA'DAKİ KESİNTİ PROGRAMI

Alanya'da sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar gün boyu devam edecek. Kestel Dimçayı, Bıçakçı ve Üzümlü mahalleleri ile Baraj Caddesi çevresinde 09.00-15.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Şıhlar Mahallesi Yenialiler Sokak ile Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerine bağlı Hopurlu ve Kuzlatan sokaklarında kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Okurcalar Mahallesi'ndeki 1058

Sokak ve Pürenli bölgesinde ise çalışmalar 10.00'da başlayıp 16.30'da sona erecek.

BEŞ İLÇEDE DAHA ENERJİ KESİNTİSİ

Döşemealtı'nın Kovanlık Mahallesi Göğnük Sokak çevresinde 09.00-16.00, Bademağacı, Akkoç ve Kovanlık'a bağlı Dibekli bölgesinde ise 14.00-16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Elmalı'da Gökpınar, Geçmen, Kocapınar ve Yeni mahallelerindeki Akkulak Çeşmesi ile 102, 120, 9190 ve Huzur sokaklarında 09.00-16.00 saatleri arası elektrik kesilecek. Kumluca'nın Karşıyaka ve Kum mahallelerindeki Kabaarmut, Fideciler, Hazine ve Karatepe sokaklarında da 09.00 ile 16.00 arasında enerji kesintisi planlanıyor.

GECE VE GÜNDÜZ MESAİSİ SÜRECEK

Manavgat Side Mahallesi'ndeki 1029, 1073, 1097 sokaklar ve Side Özal bölgesinde 09.00-16.00, Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçıdibi mahallelerinde ise 10.00-16.30 saatlerinde kesinti uygulanacak. Muratpaşa'da ise çalışmalar gece saatlerine alındı. Varlık, Bahçelievler ve Kışla mahallelerini kapsayan Hızır Reis, Teoman Paşa ve Turgut Reis caddeleri ile 138, 172, 139 ve 37. sokaklarda 01.00 ile 08.00 saatleri arasında elektrik bulunmayacak.

CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN PRATİK ÖNLEMLER

Planlı elektrik kesintileri sırasında şebekede oluşabilecek ani voltaj dalgalanmaları, ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlar için risk oluşturabiliyor. Kesinti saatlerinden önce hassas elektronik eşyaların prizden çekilmesi ve enerji geldikten birkaç dakika sonra yeniden bağlanması, olası donanım arızalarının önüne geçilmesini sağlıyor. Alanya gibi ticari hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde, mesai saatlerine denk gelen bu çalışmalara karşı işletmelerin alternatif güç kaynaklarını hazır bulundurması günlük işleyişin aksamaması adına önem taşıyor.