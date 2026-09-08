ALANYA siyasetinde dikkat çeken bir katılım gerçekleşti. Avukat Oğuz Nazifoğlu, bir grup arkadaşıyla birlikte Yeni Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek partiye üyelik kaydını yaptırdı.

Nazifoğlu’nun Yeni Parti’ye katılımı, ailesinin Alanya siyasetindeki geçmişi nedeniyle de dikkat çekti. Av. Oğuz Nazifoğlu’nun, geçmiş yıllarda CHP Alanya İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Oğuz Nazifoğlu’nun torunu olduğu belirtildi. Babası Hakan Nazifoğlu ise Anavatan Partisi’nden iki dönem Alanya Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE ÜYE OLDU

Yeni Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, genç hukukçu Av. Oğuz Nazifoğlu’nun yakın arkadaşlarıyla birlikte ilçe binasını ziyaret ettiği ve partiye üye olduğu duyuruldu.

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in de yer aldığı buluşmada Nazifoğlu’nun üyeliği gerçekleştirilirken, kent ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Partiden yapılan açıklamada, “Yeni Parti Alanya ailemiz genç, dinamik ve güçlü isimlerle büyümeye devam ediyor. Genç hukukçularımızdan Av. Oğuz Nazifoğlu, yakın arkadaşlarıyla birlikte ilçe binamızı ziyaret ederek partimize üye oldu ve aramıza katıldı” ifadelerine yer verildi.

“GENÇLERLE BÜYÜYOR, GELECEĞİ BİRLİKTE KURUYORUZ”

Yeni Parti Alanya İlçe Teşkilatı, gençlerin siyasette daha fazla söz sahibi olmasının önemine de dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerin enerjisi, fikirleri ve geleceğe dair söz sahibi olma iradesi; Yeni Parti’nin en büyük gücüdür. Kentimizin ve ülkemizin yarınlarını konuştuğumuz bu güzel buluşmada ortak akıl ve dayanışmanın önemini bir kez daha gördük.”

Av. Oğuz Nazifoğlu’na üyeliği dolayısıyla teşekkür edilen açıklamada, “Kendisine Yeni Parti ailemize hoş geldin diyoruz. Gençlerle büyüyor, geleceği birlikte kuruyoruz” denildi.

Nazifoğlu’nun arkadaşlarıyla birlikte Yeni Parti saflarına katılması, Alanya siyasetinde genç isimlerin yeni dönemdeki tercihleri açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.