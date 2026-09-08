Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Derneği tarafından organize edilen program kapsamında Alanya’ya tatile gelen engelli bireyler ve aileleri, kentin tarihi ve turistik mekânlarını gezerek keyifli anlar yaşadı. Tatil süresince kentin engelsiz altyapısından ve erişilebilir hizmetlerinden yararlanan kafile, Alanya’da unutulmaz bir tatil geçirdi.

“İLK DEFA BU KADAR SORUNSUZ VE RAHAT BİR TATİL GERÇEKLEŞTİRDİK”

Alanya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Dernek Başkanı Gülcan Soylu, erişilebilirliğin kentin geneline yayılmış olmasının önemine dikkat çekti. Soylu, “Otelden plaja, kaldırımlardan tarihi mekânlara kadar pek çok detayın düşünüldüğü bir şehirde olmak bizim için mükemmel bir his. Yıllardır farklı kentlerde grup tatilleri organize ediyoruz ancak ilk defa bu kadar sorunsuz ve rahat bir deneyim yaşıyoruz” dedi. Alanya Belediyesi’nin süreç boyunca kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Soylu; “Bizlere destek olan ve ihtiyaçlarımızla yakından ilgilenen başta Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ENGELSİZ TURİZM EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ”

Gruba tatilleri boyunca eşlik eden Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu ise yürütülen çalışmaların olumlu sonuç vermesinden gurur duyduklarını belirterek, “Engelsiz turizm için verdiğimiz emeklerin meyvesini almak, yurttaşlarımızın bağımsız bir şekilde tatil yapabildiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Alanya’nın tamamen erişilebilir bir turizm destinasyonu olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.