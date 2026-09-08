Alanya Belediyesi, ilçedeki mahalle kültürünü yeniden canlandırmak ve vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla yeni bir futbol turnuvası organize ediyor. İlk sezonuna Alanyaspor'un kurucularından Dr. Ali Nazım Köseoğlu'nun adı verilen organizasyon için mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu'nun açıklamasına göre, etkinliğin temel amacı mahalleler arası iletişimi artırmak. Konukçu, geçmişteki güçlü mahalle bağlarını futbol aracılığıyla yeniden kurmayı, sahada rekabet yaşanırken saha dışında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

TURNUVAYA KATILIM VE FİKSTÜR SÜRECİ

Organizasyonun işleyişinde mahalle muhtarları kilit rol üstleniyor. Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, turnuvada mücadele edecek takımların oyuncu kadroları doğrudan muhtarlıklar aracılığıyla belirlenecek. Hazırlanan listeler komiteye teslim edildikten sonra turnuvaya katılacak net takım sayısı ortaya çıkacak.

TAKVİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kadro teslim sürecinin tamamlanmasının ardından grupları belirleyecek fikstür çekimi yapılacak. Eşleşmelerin belli olmasıyla birlikte detaylı maç takvimi oluşturulacak. Turnuvanın başlama tarihi, maçların oynanacağı günler ve saatler, bu planlamaların bitmesiyle kamuoyuna duyurulacak. İlk kez düzenlenen bu organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

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ALİ NAZIM KÖSEOĞLU'NUN ANISI YAŞATILACAK

Turnuvanın ilk yılına adını veren Dr. Ali Nazım Köseoğlu, Alanya'nın spor hafızasında önemli bir yere sahip. Hekimlik ve hayırseverlik faaliyetlerinin yanı sıra 1948 yılında Alanyaspor'un kuruluşuna öncülük eden isimler arasında yer alan Köseoğlu'nun adının turnuvaya verilmesiyle, genç kuşakların kentin sportif geçmişini yakından tanıması amaçlanıyor.