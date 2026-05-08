Türkiye'nin tropikal meyve üretim üssü konumundaki Alanya'da, alternatif tarım ürünleri arasına eklenen ananasta ilk başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Yaklaşık iki buçuk yıl önce deneme amacıyla toprakla buluşturulan ananas bitkileri, bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayarak ilk meyve topalarını verdi.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, bölgede avokado ve mango gibi ürünlerin ardından ananasın da başarıyla yetiştirildiğini açıkladı. Hüddoğlu'nun aktardığına göre, ilçede halihazırda 40'a yakın tropikal meyve türü üretiliyor ve ananasın gelişim süreci üreticilerin beklentilerini karşılamış durumda.

TROPİKAL ÜRETİMDE YENİ BİR ALTERNATİF

Ananasın tarladan hasat edilme aşamasına gelmesinin iki buçuk senelik bir bakım gerektirdiğini belirten Hüddoğlu, bitkilerin mevcut gelişiminin oldukça sağlıklı olduğunu vurguladı. Eşi Kristina Hüddoğlu'nun ananası çok sevmesi üzerine kendi bahçelerinde bu denemeye başladıklarını ifade eden aile, meyvelerin olgunlaştıkça yeşilden turuncu ve sarı tonlarına döneceğini belirtti.

BÖLGE TARIMI İÇİN YÜKSEK POTANSİYEL

Türkiye genelinde ciddi bir ananas tüketimi bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, yerli üretimin desteklenmesi halinde ithalata olan bağımlılığın kırılabileceğini öngörüyor. Alanya'nın mikroklima özelliği sayesinde sağlanan bu başarı, yerel tarım ekonomisi için avokadodan sonra yeni bir ticari gelir kapısı olma potansiyeli taşıyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ilk hasadın ardından, ananas ekim alanlarının ilçe genelinde daha da yaygınlaşması bekleniyor.