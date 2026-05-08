Küresel piyasaların yönünü belirleyen ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Açıklanan resmi verilere göre, istihdam nisan ayında 115 bin seviyesinde kalarak yavaşlama sinyali verdi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları ivme kazanırken, küresel dolar endeksinde düşüş gözlemlendi.

ABD Merkez Bankası politikaları için kritik önem taşıyan işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 4,3 seviyesinde sabitlendi. Mart ayında 178 bin olarak kaydedilen istihdam rakamındaki bu düşüş dikkat çekti. Enflasyon göstergesi olarak izlenen ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda yüzde 3,6 artışla, yüzde 3,8 olan beklentinin gerisinde kaldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Verinin açıklanmasıyla birlikte değerli metallerde yukarı yönlü hareket hızlandı. Açıklama öncesinde 4 bin 707 dolar olan ons altın, TSİ 16.00 itibarıyla 4 bin 732 dolara yükseldi. Bu durum iç piyasaya da yansıdı; veri öncesi 6 bin 863 lira olan gram altın 6 bin 901 liraya ulaştı. Ons gümüş ise 80,61 dolar seviyesinden 81,46 dolara çıkarak değer kazandı.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ YANSIMALARI NELER OLDU?

Doların başlıca para birimleri karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi, 97,97 puandan 97,87 puana geriledi. Euro/Dolar paritesi ise hafif bir toparlanmayla 1,1765 seviyesinden 1,1779 seviyesine tırmandı.

ALANYA PİYASALARI GELİŞMELERİ NASIL İZLİYOR?

Küresel piyasalardaki bu dalgalanmalar, turizm ve gayrimenkul sektörünün kalbi konumundaki Alanya'da yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı yerleşimcilerin döviz kurlarına duyarlılığı ve yerel halkın güvenli liman olarak altına yönelme eğilimi, bu tür makroekonomik verilerin yerel ekonomideki olası yansımalarını önemli kılıyor. Yatırımcılar ve işletmeciler, döviz ve altın fiyatlarındaki değişimin yaklaşan turizm sezonu maliyetlerine muhtemel etkisini değerlendiriyor.