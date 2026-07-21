Meteoroloji tahminlerine göre Alanya'da günün en düşük hava sıcaklığı 28, en yüksek sıcaklığı ise 35 derece olacak. Nem oranının yüzde 56 ila 75 arasında değişmesi beklenirken, saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek rüzgarın bunaltıcı havayı önemli ölçüde hafifletmeyeceği öngörülüyor.

Hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak

Yüksek sıcaklıkla birlikte nemin de artması, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesine neden olacak. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde açık alanda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor.

Risk grubundakilere önemli uyarı

Sağlık uzmanları; yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor. Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması isteniyor.

Bol su tüketin, güneşten korunun

Uzmanlar gün boyunca bol su içilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmesini tavsiye ediyor. Dışarı çıkılması gerekiyorsa şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması öneriliyor.

Plajlarda yoğunluk bekleniyor

Turizm sezonunun en hareketli dönemini yaşayan Alanya'da sıcak havayla birlikte plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yetkililer, özellikle uzun süre güneş altında kalacak tatilcilerin güneş çarpmasına karşı gerekli tedbirleri almalarını istiyor.

Meteorolojik tahminlere göre sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de Alanya ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.