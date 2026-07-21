Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Temmuz 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca ödül bir sonraki çekilişe devretti.

20 Temmuz Pazartesi akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından ikramiye dağılımı da belli oldu. En büyük ödül olan 469 milyon 317 bin 844 TL, bu hafta da sahibini bulamadı.

6 bilen çıkmadı

Çekilişte 6 numarayı doğru tahmin eden talihli olmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Böylece yeni çekilişte oyuncuları çok daha yüksek bir ikramiye bekliyor.

Öte yandan, 5 bilen 4 kişi kişi başına 729 bin 441,05 TL ikramiye kazandı. Diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlar da çekilişin ardından açıklandı.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

20 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri, Milli Piyango Online üzerinden kupon bilgileri girilerek sorgulanabiliyor. Oyuncular, kuponlarının kazanç durumunu resmi sonuç ekranından öğrenebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanıyor?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kolon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen numaralarla eşleşen sayı adedine göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılıyor.

Oyunda ödül kategorileri şunlardan oluşuyor:

6 bilen

5+1 bilen

5 bilen

4 bilen

3 bilen

2 bilen

Ayrıca Süper Star seçeneğiyle oynayanlar, ek ikramiye kategorilerinden de yararlanabiliyor. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişine çevrildi.