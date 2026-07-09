Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İngiltere Milli Takımı'nın çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada yaşanan kural ihlalinin faturası belli oldu. Takımının 3-2 galip geldiği mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo'ya yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle İngiliz futbolcu Quansah'a 2 maç men cezası verildi.

SAVUNMA ROTASYONU NASIL ETKİLENDİ?

Kadroda üst üste yaşanan eksiklikler teknik heyetin hamle şansını daraltıyor. Sakatlanan Reece James'in yerine ilk 11'de şans bulan ve Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun da cezalı duruma düşmesi, takımın savunma kurgusunda yeni bir boşluk yarattı. Kesinleşen ceza kararı kapsamında Quansah, ülkesinin çeyrek final ve turu geçmeleri halinde yarı final müsabakalarında sahada olamayacak.

Kritik çeyrek final eşleşmesinde İngiltere ile Norveç karşı karşıya gelecek. Turnuvanın sonucu merakla beklenen bu mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.