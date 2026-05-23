Yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Törende konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını belirterek selamlarını iletti. Üniversitenin elde ettiği her başarıda personelin emeği ve alın teri bulunduğunu belirten Kılıç, güçlü kurum kültürünü birlikte inşa etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Mehmet Kılıç, konuşmasında kurban kelimesinin sözlük anlamına ve manevi derinliğine dikkat çekerek, “İsmiyle müsemma olan kurban, kelime anlamıyla bir yakınlaşma çağrısıdır. Kurban özünde Rabbimize yakınlaşmanın adıdır. Bu bayramın Rabbimize, birbirimize ve içimizdeki iyiliğe yakınlaşmamıza vesile olmasını diliyorum” dedi.

YOLA ÇIKACAK MENSUPLARA "GÜVENLİ YOLCULUK" UYARISI

Bayram vesilesiyle sevdiklerine kavuşmak üzere yola çıkacak olan üniversite çalışanlarına ve ailelerine de seslenen Kılıç; barış, selamet ve esenlik temennilerinde bulunarak, “Lütfen sağlığınıza ve kurallara dikkat edin. Hep birlikte sağlıkla ve esenlikle yeniden bir araya gelmeyi ümit ediyorum.” diyerek kazasız belasız yolculuklar diledi. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve üniversite personeli arasında bayramlaşma merasimine geçildi. Personelin sırayla sahneye davet edildiği törende, samimi bir atmosferde bayram tebrikleri kabul edildi. Tören, iyi dileklerin paylaşıldığı toplu bayramlaşma etkinliğiyle sona erdi.

