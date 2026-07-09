Hint Okyanusu'nda yer alan Christmas Adası, son yıllarda büyük bir ekolojik krize sahne oluyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, adaya dışarıdan taşınan sarı çılgın karıncalar, bölgenin sembolü olan kırmızı yengeç popülasyonunu hızla yok ediyor.

Oluşturdukları devasa kolonilerle hareket eden karıncalar, yengeçlere kütlesel saldırılar düzenliyor. Salgıladıkları formik asit ile yengeçleri kör eden ve kısa sürede ölümlerine yol açan bu istilacı tür, bugüne kadar 15 milyondan fazla kırmızı yengecin yaşamını yitirmesine neden oldu.

ORMAN EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLENDİ?

Kırmızı yengeçler, orman zeminindeki dökülmüş yaprakları ve organik atıkları tüketerek doğal döngüyü sağlayan en kritik türlerden biri olarak biliniyor. Yengeç sayısındaki dramatik düşüşün ardından orman tabanındaki yaprak örtüsü kalınlaştı ve yabani bitkiler kontrolsüzce yayılmaya başladı. Bilim insanları, bu durumun adadaki yağmur ormanlarının bitki örtüsünü ve diğer canlı türlerini kalıcı olarak değiştirdiğini bildirdi.

İSTİLACI TÜRLER NEDEN TEHLİKELİ?

Uzmanlar, dünya genelinde ada ekosistemlerinin kapalı yapısı nedeniyle dışarıdan gelen türlere karşı son derece savunmasız olduğunu vurguluyor. Küresel ölçekte en tehlikeli istilacı türler arasında gösterilen sarı çılgın karıncaların, 1900'lü yılların başında ticaret gemilerindeki yükler aracılığıyla adaya ulaştığı ve uygun iklim koşullarında geniş süper koloniler kurduğu ifade ediliyor.

Avustralya yetkilileri, karınca popülasyonunu dizginlemek için uzun süredir özel yemler ve çeşitli mücadele yöntemleri kullanıyor. Belirli bölgelerde yengeç sayısında kısmi bir iyileşme gözlemlense de, araştırmacılar adanın ekolojik dengesindeki tahribatın tamamen onarılmasının uzun yıllar alacağını açıklıyor.