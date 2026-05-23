Alanya Avsallar Hokey Kompleksi, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Süper Lig Süper Finali organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen takımların mücadele ettiği final karşılaşmaları, spor severlerden yoğun ilgi gördü.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa törenine Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de katıldı. Kadınlarda şampiyon olan Gaziantep Polisgücü ile erkeklerde kupayı kazanan Volkan Group sporcuları ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

ŞAMPİYONLARA KUPALARI TAKDİM EDİLDİ

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edilirken, final müsabakalarında ortaya konulan mücadele dikkat çekti.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, başarılı performans sergileyen sporcuları ve teknik ekipleri tebrik ederek, Türk hokeyinin gelişimine katkı sağlayan organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Törene ayrıca Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, THF Başkan Yardımcısı Bayram Yüksel ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı da katıldı.

HOKEY KAMP EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Final organizasyonunun ardından Kaymakam Öztürk, Avsallar Hokey Kompleksi içerisinde yapımı tamamlanan Hokey Kamp Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü temsilcilerinden tesis hakkında bilgi alan Öztürk, merkezin Türk hokeyinin gelişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Yeni tesisin hem altyapı sporcularının gelişimine katkı sunması hem de ulusal kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.Spor SERVİSİ