Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım ürünleri şirketinin sahibi A.D. hakkında çok sayıda çiftçi ve tedarikçi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçelerde, şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Çiftçilerden ön ödeme aldığı iddia edildi

Suç duyurularında yer alan iddialara göre A.D., 1 Temmuz itibarıyla zirai ilaçların reçetesiz satılamayacağını öne sürerek çiftçileri ürünlerini önceden ayırtmaya ikna etti. Bu kapsamda çok sayıda üreticiden ön ödeme ve çek aldığı, ancak taahhüt ettiği ürünleri teslim etmediği iddia edildi.

Aynı zamanda şirketin tedarikçilerden aldığı ürünlerin bedellerini de ödemediği öne sürüldü.

Telefonlarını kapattığı ve depoları boşalttığı öne sürüldü

Şikâyet dilekçelerinde, şüphelinin telefonlarını kapattığı, iş yerini ve depolarını boşalttığı, elindeki tarım ürünlerini piyasa değerinin altında satarak nakde çevirdiği iddialarına yer verildi.

Ayrıca İstanbul ve Antalya'daki bazı taşınmazlarını devrettiği, depolarındaki ürünleri farklı adreslere taşıdığı ve mal varlığını üçüncü kişiler üzerine geçirerek alacaklılardan kaçırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Yeğeninin kaçışına yardım ettiği iddiası

Suç duyurusunda, A.D.'nin yeğeni E.Ö.'nün de soruşturmaya dahil edilmesi talep edildi. Şikâyetçi vekilleri, yeğenin şüphelinin kaçışını organize ettiğini, saklanmasına yardımcı olduğunu ve suçtan elde edildiği öne sürülen mal varlığının gizlenmesine destek verdiğini iddia etti.

Dilekçelerde ayrıca A.D.'nin ortadan kaybolmadan önce yeğeni adına noter aracılığıyla vekâlet verdiği ve şirket işlemlerinin bu şekilde sürdürüldüğü öne sürüldü.

Milyonlarca lira ve kıymetli evrak iddiası

Şikâyetçilere göre A.D., kaybolmadan önce yanında milyonlarca lira nakit para ile değeri 400 milyon TL'yi aştığı öne sürülen kıymetli evrakı da götürdü.

Ayrıca bazı çeklerin bankalarda teminat gösterildiği, kredi işlemlerinde kullanıldığı ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.

Zararın 1,5 milyar TL'yi aştığı öne sürüldü

Suç duyurusunda olayın yalnızca birkaç mağdurla sınırlı olmadığı belirtilirken, Alanya, Manavgat ve çevre ilçelerde çok sayıda çiftçi, bayi ve tedarikçinin mağdur olduğu iddia edildi.

Şikâyetçiler, toplam zararın yaklaşık 1,5 milyar TL'nin üzerinde olduğunu öne sürerken, olayın tarım sektöründe ciddi bir güven kaybına neden olduğunu ifade etti. Mağdurlar, sorumluların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını istedi.