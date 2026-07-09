Sinop'un Mertoğlu köyünde kurulan yaban mersini bahçelerinde yeni sezon hasat çalışmaları başladı. Yaklaşık 3-4 yıl önce üretime başlanan tesiste, toplanan ürünler ağırlıklı olarak iç piyasaya gönderiliyor.

Firma yetkilisi İrfan Kümeç'in aktardığına göre, başlangıçta 4 bin fide ile yola çıkılan projede şu an 12 dönümlük alanda 10 bin fide bulunuyor. Kümeç, nihai hedeflerinin 35-40 bin fideye ulaşarak Sinop ekonomisine ve istihdama daha fazla katkı sağlamak olduğunu bildirdi. Hasat sürecinde sipariş yoğunluğuna bağlı olarak günlük 7 ila 8 işçi görev yapıyor.

HEDEF İHRACAT VE ARTAN KAPASİTE

Üretim alanını bu yıl ziyarete açtıklarını belirten İrfan Kümeç, vatandaşların bahçeyi gezerek doğrudan taze ürün satın alabildiğini ifade etti. Mevcut durumda yoğun iç piyasa siparişlerini karşılamaya çalıştıklarını aktaran Kümeç, yurt dışından da talep gelmeye başladığını ve uygun şartlar sağlandığında ihracata yöneleceklerini açıkladı.

YABAN MERSİNİ NEDEN SAĞLIĞA YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR?

Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen yaban mersini, bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Kilosu 650 ile 700 lira arasında değişen meyvenin düzenli tüketimi, hücresel yenilenmeye ve genel vücut direncinin artmasına yardımcı oluyor. Kümeç de "Sağlığımıza yatırım yapmak istiyorsak günde bir avuç yaban mersini tüketelim" diyerek bu meyvenin günlük beslenmedeki önemine dikkat çekiyor.