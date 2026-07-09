Olay, Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu G.A.H. (37), komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında devlete ve polis teşkilatına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada ifadesi alınan G.A.H.'nin işlemleri tamamlandıktan sonra Alanya Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Adliyeye çıkarılan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili adli sürecin ilgili makamlarca yürütüldüğü bildirildi.
Muhabir: Mehmet AL