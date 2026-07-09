Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde eski bir köy okulunu restore ederek hayata geçirdiği İpek Evi Üretim Merkezi, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırdı. Atıl durumdaki binanın üretim atölyeleri ve köy müzesine dönüştürülmesiyle tesis, kanyon turlarına katılan yerli ile yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi.

Yapılan resmi açıklamalara göre, merkez sadece turistleri değil, kültürel mirası yaşayarak öğrenmek isteyen çocukları da ağırlıyor. Sabah saatlerinde tesisi ziyaret eden gruplar, ipek üretim sürecini aşama aşama gözlemleme fırsatı buldu. Tarihi dokuma tezgahlarının yer aldığı müzeyi inceleyen minik ziyaretçiler, kursiyer kadınların ürettiği el emeği ürünlerden satın alarak yerel üretime destek oldu.

KADINLAR İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI

İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, kış aylarında eğitim alan kadınların yaz döneminde açılan stantlarda satış yaparak ev ekonomilerine ciddi katkı sağladığını aktardı. Gülmez, Sapadere Kanyonu'na düzenlenen turların rotasına İpek Evi'nin de eklenmesiyle ziyaretçi sayısında belirgin bir canlanma yaşandığını ifade etti. Tesisi gezen çocuklardan Zeynep Sare Oğuz ise ipek böceklerinin gelişim evrelerini yakından görmenin heyecan verici olduğunu belirterek yaşıtlarına tesisi ziyaret etmelerini tavsiye etti.

ALANYA'DA İPEKÇİLİK GELENEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya'da ipek böcekçiliği, bölgede kitle turizminin ve modern tarımın yaygınlaşmasından önceki dönemlerde yerel halkın en temel geçim kaynakları arasında yer alıyordu. Sapadere'deki bu dönüşüm projesi, unutulmaya yüz tutan köklü bir geleneği sadece müzelik bir anı olmaktan çıkarıp, sürdürülebilir kırsal turizm modeliyle yeniden yerel ekonomiye entegre etmesi bakımından dikkat çekiyor.

Yıllardır bölgede ipekböceği yetiştiriciliğinin canlanması için çaba harcayan Mehmet Hacıkadiroğlu da verilen kurumsal desteğin önemine değindi. Hacıkadiroğlu, belediyenin kırsal kalkınma vizyonu sayesinde Alanya'nın bu alanda yeniden ivme yakaladığını vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara bölge halkı adına teşekkürlerini iletti.