Çinli bilim insanları, karbon-14 izotopunun radyoaktif bozunmasını elektriğe çeviren ve binlerce yıl ömrü olan yeni bir nükleer batarya prototipi geliştirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bu teknoloji özellikle uzay araçları, tıbbi implantlar ve derin deniz sensörleri gibi bakım imkanı sınırlı olan alanlar için tasarlandı.

Geliştirilen sistemde, açığa çıkan enerjiyi elektrik akımına dönüştürmek amacıyla silisyum karbür yarı iletkenleri kullanılıyor. Araştırmacılar, Çin'in ilk kez tamamen yerli imkanlarla ürettiği bu temel bileşenlerin, önceki tasarımlara kıyasla çok daha yüksek bir enerji dönüşüm verimi sunduğunu bildirdi. Bataryanın kesintisiz güç sağlama kapasitesi, karbon-14 elementinin yaklaşık 5 bin 730 yıllık yarı ömrüne dayanıyor.

HANGİ CİHAZLARDA KULLANILACAK?

Uzmanlar, üretilen nükleer bataryaların elektrikli otomobiller veya akıllı telefonlar gibi yüksek güç tüketen cihazlar için uygun olmadığını vurguluyor. Sistem, bunun yerine kalp pilleri ve deniz altı ekipmanları gibi düşük enerjiye ihtiyaç duyan, ancak uzun süreli kesintisiz güç gerektiren donanımlarda birincil kaynak olarak tercih edilecek.

NÜKLEER BATARYA TEKNOLOJİSİNİN FARKI NEDİR?

Geleneksel kimyasal piller enerjiyi depolayıp zamanla tüketirken, karbon-14 tabanlı nükleer bataryalar atomların doğal bozunma sürecinden sürekli olarak kendi enerjisini üretiyor. Aşırı sıcaklık değişimlerine ve zorlu çevresel koşullara dayanıklı olan bu yapı, periyodik şarj, donanım değişimi veya fiziksel bakım ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Prototip üzerindeki geliştirme çalışmaları sürerken, araştırma ekibi ilerleyen süreçte sistemin enerji yoğunluğunu artırmayı planlıyor. Teknolojinin tam anlamıyla olgunlaşması durumunda, insan müdahalesinden bağımsız çalışabilen otonom sistemlerde önemli bir eşiğin aşılacağı değerlendiriliyor.