Ankara Kalesi'ni ziyaret eden İzlanda Başbakanı Frostadottir, yerel esnafın geleneksel sürpriziyle karşılaştı. DHA'nın aktardığına göre, kalede esnaflık yapan Faruk İşleyen, başbakanı İç Anadolu kültürüne özgü kaşık oyunu oynayarak selamladı.

İşleyen, sadece İzlanda Başbakanı'na değil, bölgeye gelen NATO heyetlerine ve tüm turistlere de benzer gösteriler sunduğunu belirtti. Amacının Ankara kültürünü yabancı misafirlere en iyi şekilde tanıtmak olduğunu vurgulayan esnaf, bu tür samimi karşılamaların kaledeki ziyaretçi deneyiminin bir parçası olduğunu ifade etti.

DEVLET PROTOKOLÜNE ESNAF YORUMU

Karşılama anını anlatan İşleyen, Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki resmi törenlere atıfta bulundu. İşleyen, "Cumhurbaşkanımız misafirleri folklor ekibi ve atlarla karşılıyor, bizim gücümüz ise ancak kaşık oyununa yetiyor" sözleriyle kendi imkanları dahilinde bir protokol uyguladığını dile getirdi. Esnafın aktardığına göre, sürpriz gösteri karşısında ellerini arkasında bağlayarak oyunu izleyen İzlanda Başbakanı Frostadottir, alandan tebessüm ederek ayrıldı.

ANKARA KALESİ'NDE KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Tarihi dokusuyla başkentin en önemli turistik rotalarından biri olan Ankara Kalesi, resmi temaslar için şehre gelen üst düzey yabancı delegasyonların sıkça uğradığı mekanlar arasında yer alıyor. Bölge esnafı, sergiledikleri geleneksel oyunlar ve misafirperverlikleriyle diplomatik ziyaretlerde gayriresmi birer kültür elçisi rolü üstleniyor.