Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, UNESCO

Dünya Mirası listesinde bulunan Phong Nha-Ke Bang Milli Parkı'nda yeni bir mağara keşfedildi. 'Thang Mağarası' adı verilen ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olan alanda, binlerce doğal mağara incisi gün yüzüne çıkarıldı.

Bazı bölümlerinde genişliği 70 metreyi bulan, yer yer ise 100 metreyi aşan mağarada sarkıt ve dikitler bir arada bulunuyor. Araştırmacılar, bu jeolojik oluşumların hem bilimsel çalışmalara hem de doğa koruma projelerine önemli katkılar sağlamasını bekliyor.

MAĞARA İNCİSİ NASIL OLUŞUR?

Jeolojik kaynaklara göre mağara incileri, mineral açısından zengin suların tavandan damlayarak küçük taş parçalarının etrafında kalsiyum karbonat biriktirmesiyle meydana geliyor. Uzmanlar, bu sürecin uzun yıllar boyunca devam ettiğini ve taşların zamanla pürüzsüz, yuvarlak bir yapıya kavuştuğunu aktarıyor. Oluşumun tamamlanması için su akışı ve nem dengesinin uzun süre sabit kalması gerekiyor. Bu hassas denge, mağara incilerinin dünya genelinde oldukça nadir bulunmasına ve sadece sınırlı sayıdaki mağarada görülmesine yol açıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARST SİSTEMİ

Yeni keşfin yapıldığı Phong Nha-Ke Bang Milli Parkı, yeryüzünün en büyük karstik mağara ağlarından biri olarak biliniyor. Bölgede bugüne kadar 400'den fazla mağara tespit edildiği bildirildi. Dünyanın bilinen en büyük mağarası olan Son Doong da aynı milli parkın sınırları içerisinde yer alıyor. Bilim insanları, Thang Mağarası üzerinde yürütülecek ayrıntılı incelemelerin, bölgenin jeolojik geçmişini aydınlatmada ve doğal mirasın korunmasında kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor.