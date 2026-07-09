Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin su ürünleri sektörü yılın ilk altı ayında tarihi bir başarıya imza attı. Ocak-haziran dönemini kapsayan ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. Bu artışla birlikte sektör, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yılın ilk yarısında 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 972 milyon 947 bin dolar olan dış satım geliri, bu yıl 1 milyar 110 milyon 366 bin dolara yükseldi. Sektör temsilcileri, elde edilen bu ivmenin yıl sonu hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

İHRACATTA HANGİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR?

Sektörün dış pazardaki en güçlü ürünü 389 milyon 133 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan levrek oldu. Levreği, 295 milyon 798 bin dolarla çipura ve 201 milyon 849 bin dolarla Türk somonu takip etti. Bahsi geçen bu üç ana kalem, toplam su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 80'lik kısmını tek başına karşıladı.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Su ürünleri ihracatında en büyük pazar konumuna 165 milyon 397 bin dolarlık alımla Rusya yerleşti. Rusya'nın ardından 150 milyon 385 bin dolarla İtalya ikinci, 129 milyon 829 bin dolarla Hollanda ise üçüncü sırada yer aldı.

SEKTÖRÜN BÜYÜME DİNAMİKLERİ NELER?

İhracat rakamlarının analizi, Türkiye'nin su ürünleri pazarında özellikle soğuk iklim ülkeleri ve Avrupa pazarında güçlü bir tutunma sağladığını gösteriyor. Toplam gelirin yüzde 80'inin yalnızca üç balık türünden (levrek, çipura, somon) elde edilmesi, sektörün spesifik ürün yetiştiriciliğinde küresel bir tedarikçi konumuna geldiğine işaret ediyor.

HEDEF 2 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir, yurt dışında yürütülen pazarlama stratejilerinin somut sonuçlar verdiğini açıkladı. Hedef ülkelerdeki tanınmış şeflerle yapılan tanıtım çalışmalarının ihracatı doğrudan artırdığını aktaran Demir, yıl sonu hedeflerinin 2 milyar 700 milyon dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.