Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.E.K. (18), bir markete girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İçinde çocuk bulunan otomobili gasbetti

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin kaçış sırasında yol kenarında çalışır halde bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasbettiği öne sürüldü.

Gasbedilen araçla kaçmaya çalışan şüphelinin Atatürk Caddesi üzerinde iki araca çarparak trafik kazasına karıştığı, ardından otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği belirtildi.

Kaçarken cep telefonunu da zorla aldı

İddiaya göre kaçışını sürdüren şüpheli, güzergâh üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşın cep telefonunu da zorla alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi fark ederek takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin gözaltına alınmak istenirken direnç gösterdiği ve jandarma personelinin silahını almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Jandarma personelinin parmağı kırıldı

Çıkan arbede sırasında bir jandarma personelinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 6 ayrı suçtan adli işlem başlatılırken, Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili mevzuat ihlalleri nedeniyle toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.E.K., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.