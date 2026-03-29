2026 yılına girilmesiyle beraber Alanya konut piyasasında adeta bir deprem yaşanıyor. Fiyatlardaki ani ve keskin yükseliş ivmesi, hem bölge yerlisini hem de yeni kiralık daire arayışında olanları büyük bir barınma çıkmazına sürükledi.

YAZ SEZONU ÖNCESİ BÜYÜK KRİZ

Kiralardaki bu astronomik artışın arkasındaki en büyük etkenin, hızla yaklaşan turizm sezonu olduğu ifade ediliyor. Turistik hareketliliğin getirdiği yüksek kazanç beklentisi, mülk sahiplerinin fiyat etiketlerini bir anda yukarı çekmesine yol açtı. Piyasayı domine eden kısa süreli tatil amaçlı konaklama talepleri ise, uzun vadeli ve kalıcı bir yuva arayanların işini neredeyse imkansız hale getiriyor.

KÜÇÜK DAİRELERDE BÜYÜK ŞOK

Emlak piyasasındaki bu alevlenme, en temel barınma ihtiyaçlarını bile lükse dönüştürdü. Eskiden uygun fiyatlı kabul edilen 1+1 konutların dahi el yakan rakamlara ulaşması, vatandaşın haklı tepkisine neden oluyor. Bütçelerine uygun bir seçenek bulmakta zorlanan pek çok kişi çareyi merkeze uzak alternatif bölgelere yönelmekte bulurken, sokaktaki vatandaşın ortak isyanı tek bir tespitte birleşiyor: “Alanya’da yaşamak artık lüks oldu.”

TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA DEVAM EDECEK

Gayrimenkul uzmanları ise tablonun daha da ağırlaşabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Yaz aylarıyla birlikte zirve yapacak olan talep patlamasının, kira bedellerinde yeni rekorların kapısını aralayacağı öngörülüyor. Sektör temsilcilerine göre; piyasadaki arz-talep dengesinin giderek bozulması ve yabancı yatırımcıların bölgeye olan dinmek bilmeyen ilgisi, kira artışlarını tetikleyen ana unsurlar olarak tehlike yaratmaya devam edecek.