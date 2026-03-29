Alanya’da yaşayan on binlerce emeklinin merakla beklediği sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti yasa teklifinin satır aralarından çarpıcı detaylar çıktı. Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda köklü değişiklik öngören tasarı, kamuoyunda büyük bir beklenti yaratsa da gerçekler iddia edildiği gibi toz pembe değil.

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

Sistemin devreye girebilmesi için sürecin henüz çok başında bulunuluyor. Teklifin komisyonlardan geçmesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması şart. Alanya kamuoyunun da adım adım takip ettiği bu düzenleme an itibarıyla sadece "teklif" statüsünde duruyor.

SSK VE MEMUR EMEKLİSİ KAPSAM DIŞI

Tasarının en büyük sürprizi ise muafiyetin sınırlarında yatıyor. Sokakta konuşulan "bütün emeklilere ÖTV’siz araç" beklentisinin aksine, taslak ciddi bir kısıtlama barındırıyor. Sadece 5362 sayılı kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar ile 5510 sayılı kanun kapsamındaki Bağ-Kur (4/1-b) emeklileri bu haktan yararlanabilecek. Alanya’daki geniş SSK ve memur emeklisi kitlesi ise maalesef kapsamın tamamen dışında bırakılıyor.

ARACI 5 YIL SATMAK YASAK

Düzenlemenin şartları ise oldukça katı kurallara bağlanmış durumda. Yasa meclisten geçerse, kapsama giren vatandaşlar bu dev avantajı hayatlarında sadece tek bir defaya mahsus kullanabilecek ve işlem emekliliği takip eden ilk 5 yıl içinde yapılmak zorunda olacak. Üstelik alınan binek aracın 5 yıl boyunca elden çıkarılması kesinlikle yasak. Kurallara uyulmayıp aracın erken satılması halinde, devlet sildiği ÖTV'yi yasal faiziyle birlikte cezalı olarak geri tahsil edecek.

YERLİ ÜRETİME ÖNCELİK VE LİMİT DÜĞÜMÜ

Fiyat üst sınırının, mevcut engelli muafiyetindeki 2 milyon 873 bin TL seviyesine sabitlenmesi beklenirken, alınacak bu araçlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de alınmayacağı kulislerde öne çıkan bilgiler arasında. Ancak bu haktan faydalanacak kişileri bir dar boğaz daha bekliyor: Yerli üretim şartı. Engelli ÖTV muafiyetinde olduğu gibi sadece Türkiye'de üretilen belirli otomobil modellerinin sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Milyonların gözü şimdi Ankara'dan gelecek nihai kararda.