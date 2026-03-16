ALANYA’DA bir sitede çalışan emekçi Hasan Uysal, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptığı bağışla takdir topladı. Alın teriyle geçimini sağlayan Uysal, vakfa 7 bin TL bağışta bulundu. Mütevazı imkanlarına rağmen yaptığı bağışla örnek olan Uysal’ın bu davranışı, vakıf yetkilileri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.

EMEKÇİDEN ANLAMLI DESTEK

Bir sitede çalışan ve emekçi kimliğiyle hayatını sürdüren Hasan Uysal’ın yaptığı bağışın manevi değerinin çok büyük olduğu ifade edilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Yetkililer, bu tür bağışların milli savunma açısından önemli olduğunu belirterek vatandaşların duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Yapılan bağışın sadece maddi değil aynı zamanda manevi açıdan da büyük anlam taşıdığı belirtilirken, Hasan Uysal’ın davranışının topluma örnek olduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Alanya Şube Başkanı Refik Özdemir de, vakfa bağış yapılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.(Ramazan ÖZDEMİR)