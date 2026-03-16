Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan yüzlerce partili ve CHP heyeti, Başkan Böcek’e destek vererek "yanındayız" mesajı paylaştı.

​ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ VE ÖRGÜT TAM KADRO

​DURUŞMADA Başkan Böcek’i yalnız bırakmayan Antalya Milletvekilleri; Cavit Arı, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem ve Aykut Kaya, duruşma salonunda ve adliye önünde hazır bulundu. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe örgütleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili, sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde adalet nöbeti tuttu.

​DİĞER ŞEHİRLERDEN VEKİL DESTEĞİ

​Davanın takibi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen milletvekilleri de heyette yer aldı.

​İstanbul Milletvekili Doğan Demir,

​Mersin Milletvekili Talat Dinçer,

​Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı,

​Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in yanısıra

​Heyete ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek, PM Üyesi Önder Kurnaz, Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve Burdur İl Başkanı Barış Ayten de eşlik etti.

​"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

​CHP heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğu savunularak, "Adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Belediye başkanımızın ve Antalya halkının iradesinin arkasındayız" denildi.

