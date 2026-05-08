AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, Alanya ve çevresinde 8 Mayıs 2026 Cuma günü geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin büyük bölümünün sabah saatlerinde başlayacağı ve bazı bölgelerde öğleden sonra 16.00’ya kadar süreceği bildirildi.

Yetkililer, çalışmaların yatırım, bakım ve iş güvenliği kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladı.

ALANYA’DA BİRÇOK MAHALLE ETKİLENECEK

Planlı çalışma kapsamında Alanya merkez ve kırsal mahallelerde çok sayıda bölge elektrik kesintisinden etkilenecek.

Kesinti uygulanacak başlıca bölgeler şöyle:

Oba

Cikcilli

Tosmur

Mahmutlar

Cumhuriyet Mahallesi

Türkler

İncekum ve çevre mahalleler

Kesintilerin büyük bölümünün 09.00 – 15.00 / 16.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

AKSEKİ VE GÜNDOĞMUŞ’TA DA KESİNTİ VAR

Akseki ilçesinde Büyükalan, Güneykaya, Güzelbağ, Güçlüköy, Taşlıca ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Gündoğmuş ilçesi ile yayla bölgelerinde ise Köprülü, Ortaköy, Rasih Kaplan ve kırsal alanlarda planlı çalışma yapılacağı açıklandı.

Özellikle kırsal ve yayla bölgelerinde yaşayan vatandaşların uzun süreli kesintilere karşı hazırlıklı olması istendi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların elektronik cihazlarını korumak amacıyla tedbir almaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca iş yerleri, soğuk hava depoları ve elektrikle çalışan sistemlerin bulunduğu alanlarda önceden planlama yapılması çağrısında bulunuldu.

Kesintilerin planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından sona ereceği bildirildi.