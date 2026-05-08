Ardahan’da meydana gelen askeri araç kazası bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Ardahan-Çıldır kara yolunda seyir halindeki askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 2 astsubay yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı personeli hastaneye kaldırdı.

KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Meryem mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası henüz açıklanmayan askeri araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan astsubaylar Mustafa T. (38) ile Nurullah Ş. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, aracın neden kontrolden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bölgedeki hava ve yol koşullarının da değerlendirildiği öğrenilirken, kazayla ilgili teknik incelemenin sürdüğü bildirildi.

BÖLGEDE TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Askeri aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Özellikle doğu bölgelerinde etkili olan değişken hava koşulları nedeniyle sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.