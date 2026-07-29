ÖZELLİKLE Barlar Sokağı, Hükümet Caddesi ve Rıhtım bölgesinde güvenlik önlemlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden yetkililer, Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Alanya’da, yaz sezonuyla birlikte artan hareketlilik karşısında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını ifade etti. Bölgede vatandaşların ve yerli-yabancı turistlerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için kapsamlı bir güvenlik planlaması uygulandığını belirten yetkililer, “Eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde cadde ve sokaklar sorumlu polis ekiplerine zimmetlenirken, her gün yaklaşık 70 emniyet personeli görev yapıyor. Çalışmalara çarşı ve mahalle bekçileri ile çevik kuvvet ekipleri de destek veriyor. Yaya devriye ekipleri ise günün her saatinde bölgede devriye görevi yaparak hem önleyici güvenlik hizmeti sunuyor hem de olası olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalar kapsamında, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin bölgedeki görünür varlığı, hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara güven verirken, Alanya’nın güvenli turizm kenti kimliğinin korunmasına da katkı sağlıyor. Turizm sezonunun en yoğun günlerinde fedakârca görev yapan emniyet personeli, Alanya’nın huzur ve güven ortamının devamı için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, sahada görev yapan polis ekiplerinin özverili çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli güvenlik hizmetleri ilçede kamu düzeninin korunmasında önemli rol üstleniyor” ifadelerini kullandılar. (Hakan ŞİMŞEK)

Kaynak: Haber Merkezi