Korkutan olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırlarındaki Konya-Antalya kara yolu Demirkapı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı vakit kaybetmeden emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

27 yolcu saniyeler içinde tahliye edildi

Yangının büyüme ihtimaline karşı sürücü, otobüste bulunan 27 yolcuyu kısa sürede güvenli şekilde araçtan indirdi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor bölümünde başlayan alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yolcular başka otobüsle yoluna devam etti

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yolcuların mağdur olmaması için başka bir otobüs temin edilerek yolculuklarına devam etmeleri sağlandı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. Otobüsün motor bölümünde başlayan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.