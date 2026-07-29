Kaza, Mahmutlar Yayla Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, odun yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerde kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Devrilen kamyondaki odunların yola ve çevreye savrulduğu belirtilirken, aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.