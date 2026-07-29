Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 29 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye 498 milyon 320 bin 444 TL olarak belirlenirken, kazandıran numaralar da belli oldu.

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte ana numaralar 4, 7, 35, 37, 53 ve 74 olarak açıklandı.

Joker ve SüperStar numaraları da belli oldu

Çekilişte ana numaraların yanı sıra;

Joker: 43

43 SüperStar: 9

olarak belirlendi.

Büyük ikramiye dağılımı açıklanacak

498 milyon 320 bin 444 TL tutarındaki büyük ikramiyenin bir talihliye çıkıp çıkmadığı ve ikramiye dağılımına ilişkin detayların, Milli Piyango'nun resmi sonuç raporunda paylaşılması bekleniyor.

Kupon sorgulama nasıl yapılır?

Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini Milli Piyango Online üzerinden veya yetkili satış bayilerinden sorgulayabilecek. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de resmi sonuç ekranında yer alacak.