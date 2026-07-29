Olay, 25 Temmuz Pazar günü Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen direksiyon sınavı sırasında yaşandı. İddiaya göre, Türkler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda müdür olarak görev yapan 46 yaşındaki N.K., sınav esnasında aynı araçta bulunan kadın usta öğretici T.E.'ye yönelik cinsel tacizde bulundu.

Yaşadığı olayın ardından Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden kadın usta öğretici, okul müdürü hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheliyi gözaltına aldı.

İdari soruşturma başlatıldı

Olayın adli boyutunun yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 2024 yılından bu yana Alanya'daki bir ilkokulda müdür olarak görev yapan N.K., yürütülen idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak açığa alındı.

Yetkililerin hem adli hem de idari soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen N.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cinsel taciz" suçlaması kapsamında tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, dosyada yer alan deliller ile tarafların beyanlarının değerlendirilmeye devam edildiği bildirildi. Mehmet AL