Alanya Mahmutlar Anaokulu bahçesinde düzenlenen kapalı turnuvaya, 8 farklı anaokulundan toplam 64 minik sporcu katıldı. İsviçre sistemiyle ve 15 dakika eklemesiz zaman temposuyla oynanan karşılaşmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşan okul yetkilileri, “Alanya Mahmutlar Anaokulu olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz Alanya İlk Hamlem 5-6 Yaş Grubu Satranç Şenliği’ni çocuklarımızın ve velilerimizin katılımıyla başarıyla tamamladık. Bu güzel günde minik sporcularımızın heyecanına ortak olmak, onların satranca olan ilgilerini görmek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu” dedi.

Turnuva sonunda bütün katılımcı öğrencilere madalya verildi. Organizasyon, sportmenlik, cesaret ve çaba gösteren tüm minik satranççıları ödüllendirerek tamamlandı.

Etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözü de katılımcılara hatırlatıldı.Alanya’da satranç sporunun erken yaşta yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen şenlik, veliler ve eğitimciler tarafından da büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi