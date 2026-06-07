Alanya Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Alanya Keykubad Göç ve Kervan Yolu Yürüyüşü’nün üçüncüsü tamamlandı. Etkinlik, Alanya’nın yayla kültürünü, tarihi geçiş yollarını ve doğa turizmi potansiyelini aynı parkurda buluşturdu.

Alanya, Konya ve Antalya’dan gelen farklı yaş gruplarındaki 180 doğa ve tarihsever, orta zorluktaki 12 kilometrelik rotada yürüdü. Parkur Duruca Gölü’nden başladı, Gürlevik Pınarı üzerinden Yenicepazar Yaylası’na uzandı.

Yürüyüşe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Hüseyin Güney de katıldı.

Katılımcılara rota boyunca Arkeolog Osman Yılmaz ile Antalya Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Tuncer Koç rehberlik etti. Yürüyüşte, bölgedeki eski göç yolları, kervan geçişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat dönemine uzanan tarihsel bağ anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Alanya ile Konya’nın Selçuklu geçmişi üzerinden ortak bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Sayan, iki şehrin Keykubad Göç ve Kervan Yolu ile yeniden buluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün bölgenin tanıtımı açısından değerli olduğunu ifade etti. Koçak, yürüyüşün Sultan Alaaddin Keykubat’ın Alanya’ya uzanan tarihi güzergahını yeniden görünür kıldığını söyledi.

Etkinlik, parkurun tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi Fen İşleri Yayla Şantiyesi’nde verilen ikram yemeğiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Belediyesi Bülten