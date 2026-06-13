Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. ABD ve İran arasındaki çatışmaların anlaşmayla sonuçlanabileceği yönündeki piyasa beklentileri, petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir ivme yarattı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, uluslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatındaki gerilemeyle birlikte brent petrol 87 dolara kadar düştü. Bu küresel gelişme, Türkiye'deki akaryakıt tüketicileri için yeni bir indirim sürecini beraberinde getirdi.

İNDİRİM POMPAYA NASIL YANSIYACAK?

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, motorin grubunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere toplamda 4,88 TL'lik bir indirim hesaplanıyor. Ancak mevcut eşel mobil sistemi uygulaması gereğince, bu düşüşün tamamı tüketiciye yansımayacak. Söz konusu indirimin 1,22 TL'lik kısmının doğrudan pompa fiyatlarını düşürmesi öngörülüyor. Sistemin doğası gereği, indirimin geri kalan büyük kısmı ise vergi yükümlülüklerinin dengelenmesinde kullanılacak.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Motorin kullanıcılarını ilgilendiren bu gelişmenin aksine, benzin grubunda şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki olumlu seyrin ve brent petroldeki düşüş trendinin devam etmesi halinde, ilerleyen günlerde benzin fiyatları için de benzer bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.