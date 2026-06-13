Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının alternatif olarak kullandığı Balkan rotasında vize süreçleri zorlaştı. Özellikle Kuzey Makedonya ve Sırbistan üzerinden yapılan Schengen vizesi başvurularında, konsoloslukların inceleme kriterlerini belirgin şekilde katılaştırdığı belirtiliyor.

Üsküp ve Belgrad'da bulunan Avrupa Birliği temsilcilikleri, başvuru sahiplerinden daha detaylı ek belgeler talep etmeye başladı. Vize danışmanları, bu rotadan yapılan başvurularda ret oranlarının arttığını ve uzun süreli vizeler yerine çoğunlukla sadece planlanan seyahat süresini kapsayan kısa süreli vizeler verildiğini ifade ediyor.

GEÇİŞ ÜLKELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Sektör temsilcileri, denetimlerin artmasındaki temel nedenin geri dönmeyen yolcular olduğunu vurguluyor. Balkan ülkelerinden alınan oturum izinleriyle Schengen bölgesine giriş yapan bazı kişilerin ülkelerine dönmemesi, konsoloslukların risk analizlerini yeniden yapılandırmasına yol açtı. Bu durum, başvuru sahiplerinin seyahat amaçlarının daha titiz sorgulanmasını beraberinde getirdi.

BAŞVURULARDA HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR?

Resmi bir kural değişikliği açıklanmamasına rağmen, fiili değerlendirme sürecinde ikamet ve gelir durumu en kritik belirleyici haline geldi. Başvuru sahiplerinin düzenli gelirleri, çalışma durumları, şirket sahiplikleri, kira kontratları ve uzun süreli yasal ikamet geçmişleri detaylı şekilde inceleniyor. Uzmanlar, güncel süreçte vize onayı alabilmek için kişilerin yaşadıkları ülkeye geri döneceklerini kanıtlayan ekonomik ve sosyal bağları eksiksiz bir şekilde belgelemesi gerektiğinin altını çiziyor.