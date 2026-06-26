Alanya, İskandinav turizm pazarındaki tanıtım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ALTAV organizasyonuyla Norveç'in kadınlara yönelik tur programlarıyla tanınan tur operatörü Vilja Reiser temsilcileri Christin Kalve ve Rebecca van Eck, dört gün boyunca Alanya'da ağırlandı.

Alanya'nın alternatif turizm imkanları tanıtıldı

Program kapsamında konuk heyete sadece deniz ve plaj turizmi değil, Alanya'nın farklı yönleri de tanıtıldı.

Norveçli temsilciler; muz ve tropikal meyve bahçelerini ziyaret ederek yerel üretimi yakından tanıdı, yöresel lezzetleri deneyimledi, gün doğumunda SUP (kürek sörfü) etkinliğine katıldı ve teleferikle Alanya Kalesi'ne çıkarak Süleymaniye Camii ile Bedesten'i gezdi.

Heyet ayrıca Alanya Kadın Kooperatifi üyeleriyle buluşarak kadınların üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve ipek kozasından portakal çiçeği yaka iğnesi yaptı.

Programın son gününde ise Syedra Antik Kenti'nde gün doğumu yogası gerçekleştirilerek tarih, doğa ve sporun bir araya geldiği deneyim yaşandı.

2027 tur programlarına Alanya eklenecek

Edinilen bilgilere göre, Alanya'daki programdan memnun kalan Vilja Reiser temsilcileri, özellikle kadın gezginlere yönelik hazırlayacakları 2027 yılı tur programlarında Alanya'ya yer verilmesi için planlama çalışmalarına başladı.

Norveç merkezli tur operatörü, doğa, kültür, gastronomi ve güvenli seyahat deneyimlerini ön plana çıkaran konsept turlar düzenliyor.

ALTAV: "Katma değeri yüksek turistleri hedefliyoruz"

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, dünya turizminde deneyim odaklı seyahat anlayışının öne çıktığını belirterek, İskandinav pazarının Alanya açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Gencelli, Norveç gibi refah seviyesi yüksek ülkelerden gelen turistlerin yerel yaşamı deneyimlemek, doğayla iç içe olmak ve güvenli destinasyonları tercih ettiğini ifade ederek, Alanya'nın artık sadece deniz turizmiyle değil, tarihi, gastronomisi, kadın kooperatifleri ve tropikal tarımıyla da uluslararası pazarda öne çıkmayı hedeflediğini kaydetti.

ALTAV'ın yürüttüğü çalışmalarla Alanya'nın dört mevsim ziyaret edilen, katma değeri yüksek turistleri ağırlayan sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.