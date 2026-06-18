Alanya Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda turizm eğitimi alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Üniversitenin turizm alanında eğitim veren programları, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Turizm Eğitim Ağı (ECO-TEN) üyeliğine resmen kabul edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Alanya Üniversitesi, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan ve Kazakistan gibi EİT üyesi ülkelerdeki saygın üniversiteler ve turizm kurumlarıyla aynı akademik platformda yer alma fırsatı yakaladı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ULUSLARARASI FIRSATLAR DOĞUYOR

ECO-TEN üyeliği, Alanya Üniversitesi öğrencilerine küresel ölçekte yeni kapılar açacak. Üniversite bünyesinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık programları, uluslararası iş birliklerinin aktif bir parçası olacak.

Yeni üyelik kapsamında öğrencilerin ve akademisyenlerin uluslararası deneyim kazanması hedefleniyor.

ORTAK PROJELER VE STAJ İMKANLARI PLANLANIYOR

Program kapsamında birçok önemli çalışma hayata geçirilecek.

Bunlar arasında;

Uluslararası akademik projeler geliştirilmesi,

Öğrenci ve akademisyen değişim programlarının düzenlenmesi,

Yurt dışı staj imkanlarının artırılması,

Ortak workshop, seminer ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi yer alıyor.

Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin yalnızca teorik eğitim değil, aynı zamanda uluslararası sektör deneyimi kazanması da amaçlanıyor.

ALANYA'NIN TURİZM KİMLİĞİNE AKADEMİK DESTEK

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Alanya'nın sahip olduğu potansiyel, üniversitenin uluslararası projeleriyle daha da güçleniyor.

Turizm sektörünün merkezlerinden biri olan kentte verilen akademik eğitimin küresel ağlarla buluşması, hem öğrencilere hem de bölgesel turizm sektörüne önemli katkılar sunacak.

Uzmanlar, turizm eğitiminin uluslararası standartlarla desteklenmesinin mezunların istihdam olanaklarını da artıracağına dikkat çekiyor.

ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU GÜÇLENİYOR

Alanya Üniversitesi, son yıllarda yürüttüğü uluslararasılaşma politikalarıyla dikkat çekiyor. ECO-TEN üyeliği de üniversitenin dünya standartlarında eğitim anlayışını güçlendiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Üniversite yönetimi, akademik iş birliklerini artırarak öğrencileri küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma ulaştırmayı hedefliyor.