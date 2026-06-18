TBB Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Alanya Kent Konseyi Başkanı ve Akdeniz Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nurhan Özcan’ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, belediye başkanları, kent konseyi başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye yöneticileri katıldı. Kent konseylerinin 20 yıllık deneyiminin, demokratik belediyecilik anlayışının ve yerel katılım mekanizmalarının ele alındığı programda; kent konseylerinin yerel demokrasideki rolü, belediye yönetimleriyle ilişkisi, kentli hakları, katılımcı yöntemler ve geleceğe dönük kurumsal ihtiyaçlar farklı oturumlarda değerlendirildi.

KENT KONSEYLERİNİN 20 YILLIK DENEYİMİ ELE ALINDI

Program, kayıt işlemlerinin ardından Türkiye Belediyeler Birliği adına yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Günün ilk oturumu “Kent Konseyleri Deneyimi: Geride Kalan Yıllar, Deneyimler, Sorun Alanları ve Katılım Modelleri” başlığıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alanya Kent Konseyi ve Akdeniz Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nurhan Özcan, Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ahmet Kapanoğlu ve Turkuaz Mahalle Dayanışması temsilcisi Barış Altınsoy konuşmacı olarak yer aldı.

Alanya Kent Konseyi ve Akdeniz Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nurhan Özcan, oturumda “Yerel Gündem 21’den Kent Konseylerine; Demokratik Bir Kent İnşa Etmek Mümkün mü?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Özcan sunumunda, Yerel Gündem 21 sürecinden bugüne kent konseylerinin Türkiye’de yerel katılım kültürüne sağladığı katkıları, demokratik kent yönetimi anlayışını ve Alanya Kent Konseyi’nin sahadaki çalışmalarını aktardı. Özcan, kentlerin geleceğinin yalnızca seçilmişlerin ya da atanmışların gündemi olamayacağını vurgulayarak; çalışanların, kadınların, gençlerin, engellilerin, meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve sivil toplumun kentin ortak paydaşları olduğunu ifade etti. “Örgütlü ve kurumsal mücadele olmadan demokrasi işlemez” mesajını veren Özcan, ulaşım, barınma, çevre, afet yönetimi, turizm baskısı, göç, işsizlik, yaşlı nüfus ve sosyal destek gibi başlıkların artık tek bir kurumun tek başına çözebileceği meseleler olmadığını belirtti.

KENT KONSEYLERİNİN YEREL DEMOKRASİYE KATKISI DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştayın devam eden oturumlarında demokratik belediyecilik, kentli hakları, katılımcı yöntemler, belediye yönetimi, belediye meclisi ve kent konseyleri arasındaki ilişki farklı yönleriyle ele alındı. Gönen Orhan moderatörlüğündeki ikinci oturumda Selim Çakar, Mustafa Coşar ve Prof. Dr. Sinan Kayalıgil; Funda Erkal moderatörlüğündeki üçüncü oturumda ise Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanı Musa Ceylan, Sevinç Baykan Özden ve İBB 8. Dönem Grup Başkanvekili Doğan Subaşı değerlendirmelerde bulundu. Oturumlarda kent konseylerinin yalnızca danışma mekanizması olmadığı; kentli haklarını görünür kılan, farklı toplumsal kesimlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayan ve belediyeler ile kent sakinleri arasında köprü kuran önemli yapılar olduğu vurgulandı.

Program, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in genel değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla tamamlandı. Kapanış bölümünde kent konseylerinin demokratik belediyecilik açısından taşıdığı önem, yerel yönetimlerde katılımcılığın güçlendirilmesi ve ortak akıl kültürünün kurumsallaştırılması gerekliliği değerlendirildi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, çalıştayın kent konseyleri arasında deneyim paylaşımı, ortak sorunların ele alınması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti. Özcan, Alanya Kent Konseyi olarak katılımcı, kapsayıcı ve demokratik kent yönetimi anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN